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Бобков — о серии с «Металлургом» в КГ-2023: не лучшая моя игра. Готовился, но не был готов

Бобков — о серии с «Металлургом» в КГ-2023: не лучшая моя игра. Готовился, но не был готов
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Вратарь «Амура» Игорь Бобков заявил, что сыграл не лучшим образом в шестом матче прошлогоднего плей-офф в серии «Автомобилиста» с «Металлургом».

«Шестой матч с «Металлургом» в Кубке Гагарина — 2023? Да, это не лучшая моя игра. Николай Николаевич Заварухин не говорил конкретно, что проиграли из-за меня. Сказал, что не хватило именно игры Маттссона. Юхан действительно выдавал феноменальные матчи с «Магниткой». Я смотрел на него и понимал, что он ведёт команду к победе — настолько спокойно и размеренно он играл. Когда он получил травму, я готовился к тому, что могу выйти, но, наверное, не был готов. Шестой матч не получился. Могли выигрывать в седьмом, но хоккейный бог был явно не на нашей стороне», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате» завтра, 1 февраля, в 10:00 мск.
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