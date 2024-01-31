«Новый тренер вратарей сказал: «Без вариантов». Бобков — об уходе из «Автомобилиста»

Вратарь «Амура» Игорь Бобков рассказал, что покинул «Автомобилист» из-за перебора голкиперов в екатеринбургском клубе.

«Конкуренция — это хорошо в любом случае. Но бывают моменты, когда ты конкурируешь с одним вратарём, но когда вас трое… На тренировках не получается нормально распределить время, плюс у самих тренеров дилемма — я играю неплохо, а там Галыч пять игр не играл, нужно дать ему время. Он играет, и играет неплохо, но там уже и я начинаю засиживаться, а ещё Маттссон есть. Это была одна из причин, почему я не остался в «Автомобилисте».

Новый тренер вратарей пришёл, увидел ситуацию и сказал: «Без вариантов». Два вратаря основных, если есть третий, то это молодой пацан должен быть. Тем более мне уже 32 было на тот момент, Алике [Евгению Аликину] 30 почти. И Галыч — парень молодой, но явно не тренировочный вратарь. Три вратаря — тяжело. И в плане тренировок, и в плане игрового времени — тренеры сами понимают, что надо давать больше времени, но не получается», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате» завтра, 1 февраля, в 10:00 мск.