Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф

ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Конюшков, Бокун) – 02:42 (5x5)     1:1 Светлаков (Слепышев, Барабоша) – 09:02 (5x5)     2:1 Окулов (Нестеров, Григоренко) – 38:21 (5x4)     3:1 Григоренко (Мамин, Диц) – 48:35 (5x5)     3:2 Кирсанов (Ларионов) – 59:45 (5x5)    

Благодаря этой победе ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ. Всего на данный момент известны 9 из 16 участников плей-офф.

Раньше всех место в плей-офф забронировал себе ярославский «Локомотив». На данный момент в Западной конференции известны ещё четыре участника плей-офф: СКА, московское «Динамо», «Спартак» и нижегородское «Торпедо».

Помимо «Салавата Юлаева», от Восточной конференции в плей-офф уже попали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

Материалы по теме
ЦСКА на домашнем льду нанёс «Торпедо» третье поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android