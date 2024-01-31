ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.

Благодаря этой победе ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ. Всего на данный момент известны 9 из 16 участников плей-офф.

Раньше всех место в плей-офф забронировал себе ярославский «Локомотив». На данный момент в Западной конференции известны ещё четыре участника плей-офф: СКА, московское «Динамо», «Спартак» и нижегородское «Торпедо».

Помимо «Салавата Юлаева», от Восточной конференции в плей-офф уже попали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».