ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Конюшков, Бокун) – 02:42 (5x5) 1:1 Светлаков (Слепышев, Барабоша) – 09:02 (5x5) 2:1 Окулов (Нестеров, Григоренко) – 38:21 (5x4) 3:1 Григоренко (Мамин, Диц) – 48:35 (5x5) 3:2 Кирсанов (Ларионов) – 59:45 (5x5)
Благодаря этой победе ЦСКА стал шестым участником Кубка Гагарина от Запада и в 13-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ. Всего на данный момент известны 9 из 16 участников плей-офф.
Раньше всех место в плей-офф забронировал себе ярославский «Локомотив». На данный момент в Западной конференции известны ещё четыре участника плей-офф: СКА, московское «Динамо», «Спартак» и нижегородское «Торпедо».
Помимо «Салавата Юлаева», от Восточной конференции в плей-офф уже попали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».
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