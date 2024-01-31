Овечкин занял шестое место в рейтинге переоценённых игроков НХЛ по версии хоккеистов лиги

Североамериканский портал The Athletic провёл анонимный опрос игроков Национальной хоккейной лиги в различных номинациях. 101 хоккеист назвал имя самого переоценённого игрока лиги, по своему мнению.

Самым переоценённым игроком НХЛ по версии хоккеистов лиги стал нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс, за которого проголосовали 12,87% человек. Второе место занял высокооплачиваемый защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нурс с 7,92% голосов. Третье место разделили нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук и форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, набравшие 6,93% голосов. На пятое место попал нападающий «Калгари» Джонатан Юбердо с 5,94% голосов.

Шестое место в рейтинге самых переоценённых игроков НХЛ по версии хоккеистов лиги занял российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, за которого свои голоса отдали 4,95% опрошенных.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив девять голов и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «-17».