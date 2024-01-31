Макдэвид — лучший хоккеист НХЛ по версии игроков лиги, Кучеров — третий

Североамериканский портал The Athletic провёл анонимный опрос игроков Национальной хоккейной лиги в различных номинациях.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был признан лучшим полевым игроком НХЛ, с большим отрывом набрав 69,06% голосов. Второе место занял форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 16,02% голосов. Третьим в списке оказался российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, за которого проголосовали 7,18% хоккеистов НХЛ.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оказался на шестом месте с 1,1%. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин занял девятое место с 0,55% голосов.

«Кучеров так хорош во многих вещах. Это тот игрок, который не получает достаточного признания. Он тихая суперзвезда, это потрясающий хоккеист», — сказал один игрок, проголосовавший за россиянина.

После двух передач в матче с «Нью-Джерси» (6:3) на счету Кучерова стало 85 (32+53) очков в нынешней регулярке, что позволило ему обойти в гонке бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо».