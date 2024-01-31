Никитин — о победе «Локомотива» над «Спартаком»: мы заслуженно победили

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги победного матча со «Спартаком» (2:1). Ярославские хоккеисты перевернули ход матча за одну минуту в концовке второго периода.

«Мы заслуженно победили. Разве что нужно реализовывать свои шансы. Я думаю, что непросто в таком чемпионате держать уровень и делать результат. Мы верим в наших ребят. Мы работаем, но не в этом дело. Мастерство базово есть или нет. Надо пытаться это развивать. Наверное, всё придёт с опытом. Можно рассказывать байки, но опыт — дело практическое», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Спартак» прервал трёхматчевую победную серию. «Локомотив», в свою очередь, впервые одержал победу за последние четыре матча. В следующем матче ярославцы сыграют с подмосковным «Витязем» 2 февраля.