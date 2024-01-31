«Локомотив» одержал победу над «Спартаком», перевернув матч за одну минуту
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Локомотивом». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Голдобин (Порядин, Морозов) – 24:02 (5x5) 1:1 Полунин (Красковский, Сергеев) – 37:15 (4x5) 1:2 Гернат (Рафиков) – 38:20 (5x5)
Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий «Спартака» Николай Голдобин, которому ассистировали Павел Порядин и Иван Морозов. Ярославцы смогли перевернуть ход матча в течение минуты в концовке второго периода. Сначала счёт сравнял нападающий Александр Полунин с передач Павла Красковского и Андрея Сергеева. Спустя минуту и пять секунд вывел «Локомотив» вперёд Мартин Гернат с передачи Рушана Рафикова.
«Спартак» прервал трёхматчевую победную серию. «Локомотив», в свою очередь, впервые одержал победу за последние четыре матча.
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