«Локомотив» одержал победу над «Спартаком», перевернув матч за одну минуту

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Локомотивом». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 2:1.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий «Спартака» Николай Голдобин, которому ассистировали Павел Порядин и Иван Морозов. Ярославцы смогли перевернуть ход матча в течение минуты в концовке второго периода. Сначала счёт сравнял нападающий Александр Полунин с передач Павла Красковского и Андрея Сергеева. Спустя минуту и пять секунд вывел «Локомотив» вперёд Мартин Гернат с передачи Рушана Рафикова.

«Спартак» прервал трёхматчевую победную серию. «Локомотив», в свою очередь, впервые одержал победу за последние четыре матча.