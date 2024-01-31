Жамнов заявил, что «Спартак» провёл худший матч в сезоне в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что красно-белые провели худший матч в сезоне в игре с «Локомотивом» (1:2). Ярославцы смогли перевернуть ход матча за одну минуту в конце второго периода.

«В раздевалке сказал игрокам, что мы провели худший матч в сезоне, потому что проиграли борьбу, у нас не было угрозы. Матч не выигрывается по периметру, он выигрывается на пятаке. У нас этого не было сегодня. Не было поддержки друг друга. Я думаю, мы сами себе создали проблемы, вышли без настроя на борьбу. Объяснили ребятам все нюансы, рассказали, что мы делали не так в предыдущих матчах. Получается, наступаем на те же грабли», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» прервал трёхматчевую победную серию. В следующей встрече красно-белые примут на своей площадке екатеринбургский «Автомобилист». Матч пройдёт 2 февраля и начнётся в 19:30 мск.