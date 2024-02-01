«Это были незабываемые полтора года!» Кузьменко попрощался с болельщиками «Ванкувера»

Российский нападающий Андрей Кузьменко, перешедший этой ночью из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари Флэймз» в результате обмена, опубликовал пост в социальных сетях, в котором тепло попрощался с болельщиками «косаток».

«Дорогие болельщики, я хочу сильно поблагодарить вас за беспрецедентную любовь и поддержку. Я никогда в жизни не забуду, как вы приветствовали меня в НХЛ. Эти полтора года были незабываемыми! Увидимся на льду!» — написал Кузьменко.

Напомним, согласно обмену в стан «косаток» перешёл шведский нападающий «Флэймз» Элиас Линдхольм. В обратном направлении, вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также, в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

Ранее россиянин отказался от запрета на обмен ради перехода в стан «Флэймз». В последнее время игровое время Кузьменко в «Ванкувере» сократилось из-за недовольства его игрой главного тренера Рика Токкета. Всего в нынешнем регулярном чемпионате Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.