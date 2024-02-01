«Добро пожаловать!» «Калгари» поприветствовал Кузьменко красивым постером

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Пресс-служба «Калгари Флэймз» поприветствовала российского нападающего Андрея Кузьменко, перешедшего сегодня в стан «огоньков» в результате обмена.

На официальном аккаунте клуба в социальной сети Х (ранее Twitter) появился красивый постер с изображением россиянина на огненном фоне.

«Добро пожаловать в «Калгари», Андрей!» — гласит подпись над картинкой.

Фото: Соцсети «Калгари Флэймз»

Напомним, согласно обмену в стан «косаток» перешёл шведский нападающий «Флэймз» Элиас Линдхольм. В обратном направлении, вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также, в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

Всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.