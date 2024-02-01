Маклеллан: немного улучшить себе настроение перед Матчем звёзд — это действительно приятно

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нэшвилл Предаторз» (4:2), которая стала первой после серии из четырёх подряд поражений.
«Мы не сдались и не ушли (на перерыв на Матч Звёзд. — Прим. «Чемпионата»), что является отражением характера команды. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть нашу игру, но перед перерывом на Матч звёзд немного улучшить себе настроение — это действительно приятно. Я думаю, мы были хорошо сконцентрированы большую часть матча», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
«Кингз» прервали четырёхматчевую серию неудач, набрали 56 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Лос-Анджелес» 11 февраля примет дома «Эдмонтон Ойлерз».
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