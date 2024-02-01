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Маклеллан: немного улучшить себе настроение перед Матчем звёзд — это действительно приятно

Маклеллан: немного улучшить себе настроение перед Матчем звёзд — это действительно приятно
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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нэшвилл Предаторз» (4:2), которая стала первой после серии из четырёх подряд поражений.

«Мы не сдались и не ушли (на перерыв на Матч Звёзд. — Прим. «Чемпионата»), что является отражением характера команды. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть нашу игру, но перед перерывом на Матч звёзд немного улучшить себе настроение — это действительно приятно. Я думаю, мы были хорошо сконцентрированы большую часть матча», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

«Кингз» прервали четырёхматчевую серию неудач, набрали 56 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Лос-Анджелес» 11 февраля примет дома «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Грундстрём – 08:51     0:2 Тюркотт (Мур, Спенс) – 25:36     1:2 Форсберг (Макдона, Нюквист) – 45:15     1:3 Льюис (Байфилд, Тюркотт) – 53:20     2:3 Томасино (Йози, Новак) – 56:35     2:4 Фиала (Дано, Андерсон) – 58:51    
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