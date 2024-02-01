«Немного «подзаклинило». Бобков — о результативной ошибке в матче с «Авангардом»

Вратарь «Амура» Игорь Бобков оценил свою ошибку в недавнем матче с «Авангардом», когда голкипер вышел из ворот и не смог распорядиться шайбой, отдав пас на клюшку сопернику, который легко поразил пустые ворота.

«Ошибка в матче с «Авангардом»? Здесь так получалось, что я в любом случае должен был играть клюшкой. Хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Такие моменты бывают, к сожалению. Как бы я ни хотел от них избавиться, они происходят, потому что клюшкой я играю много и люблю это делать, помогать парням. В той ситуации немного «подзаклинило». К сожалению, этот гол оказался решающим», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате»: