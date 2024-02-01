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Бобков: все в «Амуре» знают и верят, что Хохлачёв может намного больше. Просто не прёт

Бобков: все в «Амуре» знают и верят, что Хохлачёв может намного больше. Просто не прёт
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Вратарь «Амура» Игорь Бобков оценил игру нападающего Александра Хохлачёва за хабаровский клуб.

«Мне кажется, Саня привык ко всему, это классный игрок. Ему просто нужно клюшку в мусорку кинуть, что-то такое сделать. Моментов реально куча, но просто не идёт. Думаю, и тренерский штаб, и руководство знают и верят, что Саня может намного больше, чем сейчас. Это придёт. Бывает, что просто не прёт, и я сам это вижу. Играю в воротах, у них моментов куча, а там то в штангу попадёт, то до ворот не дойдёт. Сашу все прекрасно знают, он набирал много очков в предыдущих сезонах, так что это вопрос времени», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате»:
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