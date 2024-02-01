Бобков: все в «Амуре» знают и верят, что Хохлачёв может намного больше. Просто не прёт

Вратарь «Амура» Игорь Бобков оценил игру нападающего Александра Хохлачёва за хабаровский клуб.

«Мне кажется, Саня привык ко всему, это классный игрок. Ему просто нужно клюшку в мусорку кинуть, что-то такое сделать. Моментов реально куча, но просто не идёт. Думаю, и тренерский штаб, и руководство знают и верят, что Саня может намного больше, чем сейчас. Это придёт. Бывает, что просто не прёт, и я сам это вижу. Играю в воротах, у них моментов куча, а там то в штангу попадёт, то до ворот не дойдёт. Сашу все прекрасно знают, он набирал много очков в предыдущих сезонах, так что это вопрос времени», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате»: