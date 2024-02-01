Бобков: свои ошибки знаю и признаю. Но нужно понимать — да, ошибся, но ничего не поделать

Вратарь «Амура» Игорь Бобков рассказал о своём отношении к собственным ошибкам на льду.

«Как переношу результативные ошибки, как в матче с «Авангардом»? Не первый раз уже, к сожалению. Когда делаешь хороший сейв, ты же не ходишь и не радуешься весь день, не говоришь: «Смотрите, как классно шайбу поймал!» Почему после ошибок нужно ходить и гнобить себя? Да, я ошибся, я это знаю и признаю. Сделал выводы, двигаюсь дальше. В любом случае нужно ловить следующий бросок. Ошибки всегда бывают. К сожалению, именно эта привела к голу. А если бы была точно такая же ошибка, но игрок не попал бы по воротам? Считалось бы, что я так сильно ошибся? Другое бы отношение было к этому. Было очень много моментов, когда я ошибался за воротами, у соперника был стопроцентный момент, но игрок то в штангу попадёт, то в шнурок, то защитник подчистит. После игры уже никто не говорит о том, что вратарь ошибся за воротами. Ошибся, и бывает. Здесь такая грань, где нужно понимать — да, ошибся, но ничего не поделать. Движемся дальше», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате»: