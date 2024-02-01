Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хороший мужик, классный дядька». Бобков — о работе с Мартемьяновым

«Хороший мужик, классный дядька». Бобков — о работе с Мартемьяновым
Комментарии

Вратарь «Амура» Игорь Бобков поделился мнением о работе с главным тренером Андреем Мартемьяновым и заявил, что он чувствует себя комфортно.

«Что могу сказать о Мартемьянове? Хороший мужик, классный дядька (смеётся). Мне тяжело судить — моя задача шайбу ловить. Тактика и всё остальное — больше к игрокам. Скажу так — мне комфортно с этим тренером. Мне нравится его стиль, нравится его отношение к ребятам в раздевалке. Он никогда не переходит на личности, никого не оскорбляет. В таких условиях доверяешь тренеру, с ним приятно работать», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате»:
Материалы по теме
«Почему нужно гнобить себя из-за ошибок?» Откровенный разговор с Бобковым
Эксклюзив
«Почему нужно гнобить себя из-за ошибок?» Откровенный разговор с Бобковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android