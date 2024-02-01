«Хороший мужик, классный дядька». Бобков — о работе с Мартемьяновым

Вратарь «Амура» Игорь Бобков поделился мнением о работе с главным тренером Андреем Мартемьяновым и заявил, что он чувствует себя комфортно.

«Что могу сказать о Мартемьянове? Хороший мужик, классный дядька (смеётся). Мне тяжело судить — моя задача шайбу ловить. Тактика и всё остальное — больше к игрокам. Скажу так — мне комфортно с этим тренером. Мне нравится его стиль, нравится его отношение к ребятам в раздевалке. Он никогда не переходит на личности, никого не оскорбляет. В таких условиях доверяешь тренеру, с ним приятно работать», — сказал Бобков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Бобковым читайте на «Чемпионате»: