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Марк-Эдуар Власик повторил достижения Брента Бёрнса и Здено Хары в НХЛ

Марк-Эдуар Власик повторил достижения Брента Бёрнса и Здено Хары в НХЛ
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В эти минуты в Анахайме проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент подходит к концу третий период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Вторую шайбу «акул» в этой встрече забросил защитник Марк-Эдуар Власик. Для него этот матч стал уже третьим подряд, в котором он не уходит со льда без заброшенной шайбы.

Таким образом, Власик стал четвёртым защитником в возрасте 36 лет и старше за последние 10 сезонов, которым удалось выдать голевую серию из трёх или более матчей. Ранее это удавалось Бренту Бёрнсу (3 матча подряд в сезонах-2022/2023 и 2021/2022), Дэну Бойлу (3 матча подряд в сезоне-2013/2014) и Здено Харе (3 матча подряд в сезоне-2013/2014).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Лундестрём (Мактавиш, Сильверберг) – 02:12     1:1 Дюклер (Мухамадуллин, Хоффман) – 06:59 (pp)     1:2 Власик (Берроуз, Эклунд) – 37:57     2:2 Терри (Карлссон, Хенрик) – 58:59     3:2 Ватрано (Терри, ЛаКомбе) – 64:07    

В текущем сезоне на счету 36-летнего канадца, с учётом этой игры, 6 (5+1) очков в 29 матчах.

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