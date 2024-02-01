Марк-Эдуар Власик повторил достижения Брента Бёрнса и Здено Хары в НХЛ

В эти минуты в Анахайме проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент подходит к концу третий период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Вторую шайбу «акул» в этой встрече забросил защитник Марк-Эдуар Власик. Для него этот матч стал уже третьим подряд, в котором он не уходит со льда без заброшенной шайбы.

Таким образом, Власик стал четвёртым защитником в возрасте 36 лет и старше за последние 10 сезонов, которым удалось выдать голевую серию из трёх или более матчей. Ранее это удавалось Бренту Бёрнсу (3 матча подряд в сезонах-2022/2023 и 2021/2022), Дэну Бойлу (3 матча подряд в сезоне-2013/2014) и Здено Харе (3 матча подряд в сезоне-2013/2014).

В текущем сезоне на счету 36-летнего канадца, с учётом этой игры, 6 (5+1) очков в 29 матчах.