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Капитан ХК «Динамо» Миронов: Овечкин в порядке в футболе, в отличие от меня

Капитан ХК «Динамо» Миронов: Овечкин в порядке в футболе, в отличие от меня
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Капитан хоккейного «Динамо» Андрей Миронов заявил, что играет в футбол гораздо хуже, чем нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который в июне 2022 года забил гол в матче за футбольное «Динамо».

«Я футболист так себе, если честно. Играем на разминке в футбол? Мяч пинаем, а не в футбол играем. Поэтому зачем народ смешить? Саня-то в порядке в футболе, в отличие от меня. Так что пусть лучше футболисты приходят к нам в хоккей играть.

Кого бы взял? С легионерами интереснее всего будет. Нгамалё, Даса… Вот как они в хоккее, так и я в футболе», — цитирует Миронова «РБ Спорт».

25 июня 2022 года Овечкин забил гол на 11-й минуте товарищеского матча с «Амкалом». В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив девять голов и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «-17».

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