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«Они зародили настоящий «Спартак». Легенда красно-белых Якушев — о своих кумирах

«Они зародили настоящий «Спартак». Легенда красно-белых Якушев — о своих кумирах
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Легендарный форвард сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал о кумирах своего детства, которые создали фирменный стиль игры красно-белых, который полюбился болельщикам.

«Кто был для меня кумиром, когда я начинал? Конкретно одного не было. Я ценил и с очень большим уважением относился к тройке братьев Майоровых и Старшинова, потому что они, можно сказать, зародили «Спартак», тот настоящий «Спартак». Конечно, надо отдать должное первому поколению, но по-настоящему команда заиграла, когда пришли братья Майоровы и Старшинов. Они создали ту команду, тот стиль, который полюбился болельщикам нашим. Показывали очень приличную игру, красивую, комбинационную», — сказал Якушев в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

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