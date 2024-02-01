Плющев высказался о запрете латвийским сборным играть с россиянами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о решении правительства Латвии принять закон о запрете играть сборным своей страны с командами России и Беларуси.

«Полнейшая глупость со стороны Латвии, но, в общем-то, нам это по барабану. Они лишают себя возможности конкурировать на очень высоком уровне в различных видах спорта и развития на мировой арене. Ну а мы от этого соперничества ничего, по сути, и не имели. Отвергать ближайшего соседа — это глупость и, в общем-то, сделано от слабости», — приводит слова Плющева RT.

Отметим, теперь на территории Латвии официально запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из России или Беларуси. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено играть с упомянутыми сборными на территории других государств. Основная цель закона — подчеркнуть солидарность с Украиной и «не дать России узаконить преступления через спорт», отмечается в пояснении к поправкам.