«Им не дадут «дышать». Чешский экс-вратарь — об игроках из КХЛ в сборной Словакии на ЧМ

Чешский бывший вратарь Томаш Вошврда, ныне работающий хоккейным агентом, заявил, что сборная Словакии правильно отказывается от вызова игроков из Континентальной хоккейной лиги для подготовки к чемпионату мира 2024 года в Чехии.

«Игроки окажутся под огромным давлением, журналисты не позволят им „дышать“. Это определённо не поможет команде, которой нужно сконцентрироваться на выступлениях на турнире», — приводит слова Вошврды Pravda.sk.

При этом автор статьи на словацком сайте заявляет, что сборная Словакии «была бы существенно более конкурентоспособной с усилением из КХЛ».

Чемпионат мира по хоккею в Праге и Остраве состоится с 10 по 26 мая 2024.

Ранее Вошврда рассказал об отношении европейских игроков к приглашению в КХЛ.