Николай Кулёмин рассказал, почему в последнее время подписывает однолетние контракты

37-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин рассказал, почему в последнее время подписывает однолетние контракты.

«Каждый сезон подписываю однолетний контракт, чтобы по его окончании иметь возможность проанализировать своё состояние, мотивацию. Пока чувствую себя отлично, в тонусе. Но о контрактном вопросе задумаюсь после плей-офф. Какие задачи ставлю перед собой в этом сезоне? Исключительно командные. Учитывая то, какие у „Салавата Юлаева“ болельщики, надо завершать чемпионат с преимуществом своего поля в плей-офф», — приводит слова Кулёмина Russia-Hockey.ru.

В нынешнем сезоне Николай провёл 43 матча, в которых набрал 24 (13+11) очка, заработав показатель полезности «+9». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Всего в КХЛ на его счету 361 матч и 185 (92+93) результативных баллов.

Отметим, что в следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля.