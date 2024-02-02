Огирчук: дальше — больше, будем прорываться в лидеры

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ладой» (5:2) высказался о текущем положении уфимского клуба в турнирной таблице. После 58 матчей команда Виктора Козлова занимает третье место в Восточной конференции.

«Впечатления от игры у меня только положительные. Команда выиграла. Дальше — больше, будем прорываться в лидеры.

Серьёзная домашняя серия? Начнем с того, что самые важные матчи — следующие. Поэтому мы готовимся. Будем выходить и биться», – приводятся слова Огирчука на официальном сайте КХЛ.

Во встрече с «Ладой» 24-летний Огирчук забил первый гол в КХЛ за «Салават», а в ближайших матчах уфимцы сыграют на своём льду со СКА, ЦСКА, «Ак Барсом» и «Авангардом».