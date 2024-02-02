Лучший бомбардир «Флориды» Райнхарт высказался о ситуации с истекающим контрактом

28-летний канадский нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт прокомментировал ситуацию с возможным выходом на рынок неограниченно свободных агентов по окончании нынешнего сезона.

«У меня нет никаких проблем с тем, чтобы продолжить сотрудничество с «Флоридой». Думаю, у клуба тоже нет проблем. Всем сторонам комфортно там, где мы находимся. Наша цель – Кубок Стэнли, именно на этом мы сосредоточены», — приводит слова Райнхарта пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, что Райнхарт является как лучшим бомбардиром, так и лучшим снайпером «Флориды», на его счету 62 (37+25) результативных действия в 49 матчах. Согласно своему действующему трёхлетнему соглашению он зарабатывает $ 6,5 млн в год.