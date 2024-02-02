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Монреаль и Бостон — фавориты в проведении турнира сборных из игроков НХЛ в 2025 году

Монреаль и Бостон — фавориты в проведении турнира сборных из игроков НХЛ в 2025 году
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В 2025 году может состояться международный турнир из игроков НХЛ с участием четырёх сборных – Канады, США, Финляндии и Швеции. Об этом сообщает HFTV в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на информацию журналиста Рено Лавуа.

Как отмечает источник, фаворитами на проведение этого турнира являются два города – это Монреаль (Канада) и Бостон (США).

Ранее сообщалось, что на групповой стадии Канада и США сыграют два матча в Северной Америке, а Швеция и Финляндия – в Европе. Полуфиналы и финал пройдут в США или Канаде. Турнир займёт около недели, в регулярном чемпионате НХЛ под него сделают паузу. Скорее всего, турнир пройдёт без участия ИИХФ, а значит, в нём будут участвовать только игроки НХЛ.

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