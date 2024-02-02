«Филадельфия» готова рассмотреть варианты расставания с Лотоном

29-летний канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон может сменить команду перед приближающимся дедлайном НХЛ – такой вариант рассматривают в руководстве «лётчиков». Об этом сообщает The Score со ссылкой на информацию журналиста Даррена Дрегера.

Генеральный менеджер Даниэль Бриер не горит желанием обменивать 29-летнего хоккеиста, но принимает звонки, чтобы оценить интерес со стороны других команд.

Лотон – один из лучших по игре в меньшинстве у «Флайерз», он занимает второе место среди нападающих «Филадельфии» по проведённому времени на льду с результатом в 1 минуту 51 секунду в меньшинстве за игру. При этом Скотт выиграл 49,7% вбрасываний в этом сезоне.

В нынешнем сезоне Лотон принял участие в 50 матчах в составе «Филадельфии», отметившись 20 (5+15) результативными действиями при показателе полезности «-8». Его пятилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 15 млн ($ 3 млн за сезон) истекает в 2026 году.