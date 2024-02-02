«Россияне там особо не задерживаются». Рыбин — о переходе Кузьменко в «Калгари»

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался касательно перехода российского форварда Андрея Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари Флэймз».

«Скорее всего, Кузьменко коснулся так называемый синдром второго года, и что-то пошло не так. Сложно сказать, каковы перспективы Кузьменко в «Калгари». Как правило, россияне там особо не задерживаются, но ему однозначно надо продолжать работать и тренироваться, а не жалеть себя», — сказал Рыбин в интервью RT.

Напомним, по условиям обмена в стан «косаток» перешёл шведский нападающий «Флэймз» Элиас Линдхольм. В обратном направлении вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024 и условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.