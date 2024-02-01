Андрей Кузьменко поделился ожиданиями от игры за «Калгари»

Российский нападающий Андрей Кузьменко, перешедший этой ночью из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари Флэймз», поделился ожиданиями от игры за свой новый клуб.

«Я очень рад приехать в Калгари и присоединиться к «Флэймз». Для меня это прекрасная возможность начать играть в новой команде, в новом городе и внести свой вклад в нападение клуба.

Мой бросок — это сильная сторона, мне нравится проявлять творческий подход в зоне нападения. Я чувствую, что смогу помочь при игре в большинстве, и с нетерпением жду этой возможности.

Игра за «Ванкувер» показала, что у меня есть навыки, чтобы оказывать влияние в НХЛ. Я очень рад начать новую главу в своей карьере», — цитирует Кузьменко пресс-служба «Калгари».

Напомним, согласно обмену в стан «косаток» перешёл шведский нападающий «Флэймз» Элиас Линдхольм. В обратном направлении вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.