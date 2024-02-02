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Вратарь «Амура» Бобков в игре с «Сибирью» пропустил шайбу из средней зоны

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт третий период, счёт равный, 3:3.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На старте третьего периода защитник новосибирского клуба Егор Аланов броском из средней зоны пробил вратаря хабаровского клуба Игоря Бобкова, попав в самую девятку и сделав счёт 3:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Егор Аланов в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей, где записал на свой счёт 16 (3+13) очков.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Ак Барсом» 5 февраля. «Амур» 4 февраля в Астане встретится с местным «Барысом».