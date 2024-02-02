Экс-игрок СКА: Овечкин, Орлов, Бобровский приедут сюда уже нахлебавшиеся деньгами и славой

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Юрий Гайлик заявил, что молодые игроки не должны уезжать в Северную Америку слишком рано.

«Я против того, чтобы наши хоккеисты уезжали в НХЛ до 25 лет. Вот Ларион (Игорь Ларионов) говорит: надо, чтобы молодые игроки уезжали сразу в НХЛ, там кузница, пятое-десятое… Я так не считаю. Вы нам покажите хороший хоккей, и мы будем на вас ходить, заполнять стадионы. Скоро Овечкин из НХЛ приедет, потом — Орлов, затем — Бобровский… Они приедут сюда уже нахлебавшиеся деньгами и славой. А мы хотим смотреть хоккей в исполнении тех, кому 18, 19, 20 лет. Раньше хоккей — это была игра. А сейчас это ещё и шоу», — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

Напомним, накануне стало известно, что за увеличение лимита на легионеров в КХЛ проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».

Ранее Гайлик оценил игру защитника СКА Александра Никишина, заявив, что игрок обороны должен провести в России ещё несколько сезонов.