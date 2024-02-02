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Тодд Маклеллан уволен с поста главного тренера «Лос-Анджелес Кингз»

Тодд Маклеллан уволен с поста главного тренера «Лос-Анджелес Кингз»
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Тодд Маклеллан был уволен с поста главного тренера «Лос-Анджелес Кингз», сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности тренера стал Джим Хиллер.

«Мы хотим поблагодарить Тодда за его упорный труд и преданность организации. Он проделал огромную работу, оказав положительное влияние на нашу команду. Это было непростое решение, но мы чувствовали, что изменения необходимы. Джим — уважаемый член нашего персонала, который знаком с нашими игроками. Мы уверены в его способности эффективно руководить нашей командой в это решающее время», — заявил вице-президент и генеральный менеджер «королей» Роб Блейк.

«Кингз» потерпели 14 поражений в последних 17 матчах и с 56 очками располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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