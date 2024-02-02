Ови шутил над Кесселом, Фолиньо драфтовал друга, «герой против злодея» — и другие истории с одного из лучших МВЗ.

«Я знал, что они меня подставят». Как у Овечкина «украли» машину во время Матча звёзд НХЛ?

НХЛ в этом сезоне наконец решилась на изменения. Лига вернула на Матчи звёзд почти забытое, но не ставшее менее вкусным лакомство – драфт. То есть капитаны сами выбирают из числа приглашённых хоккеистов тех, кто будет играть в их командах.

В последний раз подобный вариант проведения мероприятия использовали почти 10 лет назад – в 2015-м. Так что введение старого формата стало поводом для журналистов The Athletic вспомнить ряд интересных историй и тот самый Матч всех звёзд – 2015. Интересен и тот факт, что в последний раз ещё и сам турнир был иным – не в формате 3х3.

Предлагаем ознакомиться с адаптированным вариантом статьи наших североамериканских коллег с частичкой размышлений автора перевода.

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«Собравшись за столиками паба в глубине самого оживлённого конференц-центра Центрального Огайо, потягивая дешёвое пиво из пластиковых стаканчиков, 42 величайших хоккеиста на Земле слушали предматчевую речь нового типа.

«Это прямой эфир, — сказали им продюсеры NBC Sports. — Что бы вы ни делали, продолжайте в том же духе».

Все они собрались в Колумбусе на драфт Матча всех звёзд НХЛ 2015 года — мероприятие, специально предназначенное для телевидения и созданное лигой ещё в 2011 году. Две группы капитанов собирали свои собственные команды в стиле фэнтези из пула выбранных звёзд — сверстников, которые ждали неподалеку. Шоу начиналось через мгновение.

Это был первый раз за три года, когда лига и её партнёры по телетрансляции попытались проделать этот трюк — два других уикенда Матча звёзд были сорваны из-за локаута и олимпийской паузы — и это позволило внести некоторые изменения.

Отныне не будет того единственного неудачника, выбранного последним, как это было с Филом Кесселом из «Торонто» и Логаном Кутюром из «Сан-Хосе» в предыдущие годы. Больше кадров снимут сами игроки, собравшиеся в «зелёной комнате» (подобие гримёрки, только для хоккеистов), что меньше обременит капитанов демонстрировать свою способность — часто изворотливую — импровизировать с трибуны. У продюсеров оставалась лёгкая миссия — вроде напоминания игрокам получать удовольствие от всего, что им подкинул вечер. И, например, предоставления им лёгкого доступа к открытому бару.

«Чего (продюсеры) не ожидали, так это нездоровой смелости, которая была задействована в этом процессе, — сказал игрок «Чикаго» Ник Фолиньо, который в 2015 году был восходящей звездой родного города «Блю Джекетс» и одним из капитанов. — Это, я думаю, сделало ту трансляцию одной из лучших, что НХЛ когда-либо видела».

Возможно, она была слишком хороша, потому что такая небольшая фишка исчезла. До этого момента. Девять лет спустя формат фэнтези-драфта возвращается — в ночь с 1 на 2 февраля он был задействован впервые за долгие годы. НХЛ могла только надеяться, что версия 2024 года будет соответствовать варианту 2015-го — того самого, что подпитывался «жидкой смелостью» и стремлением величайшего снайпера XXI века заполучить толковый компактный автомобиль.

«Если бы вы спросили меня сразу после этого, я не смог бы сообщить вам все подробности, но теперь срок давности истёк», — сказал Фолиньо.

***

Одной из главных сюжетных линий вечера стало возвращение Рика Нэша. Бывший капитан «Блю Джекетс» — первая звезда франшизы и обладатель большинства её рекордов — играл в Колумбусе матчи регулярного чемпионата после того, как глупый обмен отправил его в «Рейнджерс» в 2012 году. Однако они и рядом не стояли со зрелищем Матча звёзд.

Нэш вместе с Райаном Гецлафом из «Анахайма» были альтернативными капитанами команды, которую возглавлял нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз. По другую сторону — Патрик Кейн, Дрю Даути и Фолиньо — 27-летний вингер, забивший 31 гол за «Коламбус» и находившийся в разгаре прорывного сезона.

Нэш: Всегда было неловко возвращаться, будь то встреча НХЛ или Матч всех звёзд. Казалось, что МВЗ был построен вокруг противостояния игроков «Блю Джекетс» и моей команды. Что ж, так устроена жизнь — герой против злодея, посмотрим, кто победит.

Фолиньо: С приближением начала мероприятия я нервничал.

Нэш: Думаю, какое-то время меня освистывали за всё, что я делал в Колумбусе.

Фолиньо: Ты хочешь показать себя хорошо ради города и команды. Так что я просто помню, как нервничал, когда близилось время матча, а драфт, честно говоря, просто успокоил мои нервы, потому что, думаю, всем было очень весело. Мы начали чувствовать, что это было просто развлечением, а не рутинной работой.

Ещё один момент для обсуждения перед драфтом: настоящего «последнего пика» не будет — решение, последствия которого всерьёз дали о себе знать ещё в 2011 году, когда Кессел вытащил короткую соломинку. Плюсы: он «выиграл» благотворительное пожертвование в размере $ 20 тыс. и автомобиль Honda CR-Z. Минусы: Ему пришлось пережить серию неловкостей, не последнюю из которых подарил суперзвёздный нападающий «Вашингтона» Алекс Овечкин, фотографировавший на мобильный телефон его одного перед сценой.

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Кейт Яндл, выбранный под 12-м номером драфта Матча звёзд 2011 года: Когда ты участвуешь в этом, в дело вступает гордость. «Ой, я не хочу быть последним». Это что-то вроде мыслей на уроке физкультуры.

Стивен Стэмкос, нападающий «Тампы» и участник всех трёх драфтов: Не знаю, сильно ли это нравилось ребятам.

Кессел, сказавший во время телетрансляции в 2011 году: Да, это была та ещё нервотрёпка.

Поскольку эту потенциальную неловкость убрали, игроки могли свободно тусоваться в «зелёной комнате» до тех пор, пока не называли их имя, а не неловко сидеть на складных стульях в нескольких футах от болельщиков.

Фолиньо: Это было первое настоящее событие, на которое нам нужно было прийти, главное событие… Они бегло рассказали нам, как будет выглядеть программа. А затем мы вышли.

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Трансляция NBC началась примерно за полчаса до выбора первого пика и включала в себя хайлайты, интервью в «зелёной комнате» и послания от команд Фолиньо и Тэйвза. Где-то в центре: кадр с Овечкиным, сидящим за одним из столиков в пабе и беседующим с Джоном Таваресом. Перед ним – пять кружек.

Овечкин, широко улыбаясь: Ни пива, ни алкоголя я не помню.

Марк-Андре Флёри, тогдашний вратарь «Питтсбурга»: Пока мы ждали, выпили несколько кружек.

Яндл: Знаете это ощущение, когда ты находишься на свадебной вечеринке и ждёшь, когда твоё имя объявят? Это ощущалось точно так же (в 2011 году).

Филип Форсберг, нападающий «Нэшвилла»: Пара парней, очевидно, добивалась этого немного больше, чем я (мне было 20 лет). Это было прекрасное время.

Матч звёзд НХЛ 2015 года Фото: AP/TASS

Первым общим пиком Фолиньо выбрал Райана Джохансена — своего 22-летнего товарища по команде. Джохансен проводил выдающийся сезон, но никто не стал бы утверждать, что его место на драфте не было продиктовано обстоятельствами.

Джохансен в эфире: Если бы Фолиньо не выбирал первым, я бы катался по Колумбусу на новой Honda Accord.

Тэйвз выбрал Кессела вторым и нанёс удар по его репутации упрямца.

Тэйвз в эфире: Пару лет назад Фил пережил тяжёлую ситуацию. Я думаю, он заслужил место в верхней части драфта в этом году. И мы втроём обговорили то, что он один из самых обучаемых игроков, поэтому рады, что он в нашей команде.

Нэш: Мы просто сошлись на этом. Мы постарались немного поделиться любовью, взять парней из разных времён и друзей, с которыми у нас был совместный опыт.

В ходе драфта и по мере того, как они проводили больше времени в «зелёной комнате», многие игроки запечатлели свои памятные моменты на камеру. Мы увидели серию шуток с невозмутимым видом Роберто Луонго, весёлую болтовню Гецлафа и Даути, Фолиньо, с трудом что-то говорящего в микрофон — и игроки начали немного расслабляться.

Фолиньо: По мере того как ребята выходили на сцену, всё больше и больше, можно увидеть небольшой румянец на их лицах, налитые кровью глаза, можно было услышать небольшую болтовню на галёрке. И они продолжали пополнять наши ряды, так что мы просто продолжали всё это делать.

Брент Бёрнс, защитник «Сан-Хосе», после выбора под 21-м номером: Борода и зубы помогают мне удерживать жену немного в страхе.

Бёрнс в 2024 году: Ох, чувак, я не знаю. Мои воспоминания немного размыты после того дня.

Фолиньо: Не думаю, что мы тогда это осознавали. Мы думали: «Чувак, мне кажется, мы все здесь изрядно напились. Вероятно, нам следует замедлиться». Не знаю, сможете ли вы это написать, но это определённо то, что происходило в головах некоторых парней.

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Всё это время Овечкин скрывался в «зелёной комнате», лоббируя идею, чтобы его выбрали последним. Его методы менялись — прятаться за рукописной табличкой, откровенно умолять, делать селфи, рушить интервью Марка Джиордано в гримёрке и сидеть на коленях у защитника — но его цель оставалась прежней. Он хотел эту «Хонду».

Пьер МакГуайр, телеведущий NBC Sports: Во время этого у нас было много разных интервью и общения, и он был просто удивительно откровенен.

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Овечкин: Я старался стать последним. Пытался сказать капитану об этом. Но я на 100% знал, что не буду последним.

Нэш: Все были на одной волне, чтобы сделать это.

Фолиньо: Мы выбрали его предпоследним… «Не-е-е, ты можешь купить машину, если тебе нужна машина. Ты не получишь её просто так».

В преддверии 60-го Матча всех звезд НХЛ, 2015 год Фото: AP/TASS

Овечкин: Я знал, что они меня подставят. Я хотел эту машину.

Фолиньо: Для него это было хорошо. Нужно было смирить его немного, понимаете?

Овечкин: У меня есть машины. Она мне не была нужна… Я хотел отдать его на благотворительность.

Фолиньо: Мне стало немного хуже после этого [признания], но ты всё равно можешь пожертвовать машину на благотворительность. Я уверен, что в «Вашингтоне» найдётся кто-нибудь, кто с радостью это организует.

Когда Овечкин, будучи выбранным, вышел из «зелёной комнаты» и поднялся на сцену, неохотно надевая футболку команды Фолиньо, единственными оставшимися игроками оказались молодые нападающие Филип Форсберг и Райан-Ньюджент Хопкинс. Однако ни один из них не был «последним» выбором — и оба получили машины в качестве платы за публичное квазиунижение.

Форсберг: В итоге я продал автомобиль парню из Милуоки. Ему нужна была машина, а я купил её всего за пару месяцев до этого. Ситуация сложилась неидеально с точки зрения времени, но всё сложилось удачно.

Месяц спустя Овечкин и дилерский центр в Северной Вирджинии объединились, чтобы разыграть (как вы уже догадались) Honda Accord. Вырученные средства пошли в Американскую специальную хоккейную ассоциацию.

Овечкин: Это была «Хонда». И что было приятно, так это то, что «Хонда» пожертвовала машину.

МакГуайр: Овечкин был хорошим спортсменом. Он был выдающимся послом лиги. Я знаю, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой он ходит, но я думаю, что больше людей должны знать, каким великим послом он был для спорта.

***

Вечер, каким бы неряшливым он ни был местами, показался НХЛ успешным развлечением за пределами льда. Конечно, формат был законсервирован почти на 10 лет — по крайней мере частично — из-за того, насколько ужасающим стало качество самой игры. Начался турнир «3 на 3», закончился драфт. НБА приняла аналогичный формат в 2018 году, а затем вернулась к матчам между Востоком и Западом в 2024-м. Теперь НХЛ вернулась к драфту, объединив его с турниром с участием четырёх команд в формате «3 на 3».

Фолиньо: Я просто помню все текстовые сообщения после этого. Все такие: «Чувак, что было в кружке?» … Все ребята умирали от смеха, наблюдая за этим, потому что было совершенно очевидно, что мы стали более болтливыми, немного распустились.

Стэмкос: Это не худшая вещь в мире.

Нэш: Я всегда стараюсь, чтобы люди понимали. Ещё 600 или 700 других игроков сейчас находятся на пляже, расслабляются и восстанавливают силы. А участники этих МВЗ посвящают своё время развитию игры и созданию ажиотажа. Игроки проводят много времени за этими драфтами и конкурсами, соревнованиями.

Матч Всех звёзд НХЛ 2015 года Фото: AP/TASS

Фолиньо: Дело не в выпивке. Всё просто произошло органично. Вот что случается, когда вы собираете в одной комнате 40 парней из НХЛ, особенно в ту эпоху.

Флёри: Большинство парней, против которых ты играешь какое-то время, думают, что ты их ненавидишь, но ты можешь встретиться и провести с ними немного времени, так что это круто. Это то, что мне нравится больше всего: знакомиться получше с ребятами.

Фолиньо: Надо видеть личность и чувство юмора некоторых парней. Я думаю, что нам всем было очень весело. После этого мы посмеялись над тем, насколько дико это всё закончилось. Мне хотелось бы вспоминать об этом почаще».

Драфт на Матч звёзд НХЛ в 2024- году — да и на самом деле в 2015-м — показал, что веселье приходит благодаря не алкоголю, а хорошей компании. Алкоголь вредит абсолютно всегда — об этом не стоит забывать.

Так что приятно осознавать, что спустя годы игроки вспоминают церемонию 2015-го из-за весёлых историй и приятных людей рядом. Возможно, именно то общение помогло кому-то завести новых друзей. Но что можно сказать наверняка — каждый хоккеист точно провёл время хорошо.

Интересно, какие же истории приготовит новый формат — драфт + турнир 3х3 — в этом году?