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«Локомотив» одержал сухую победу над «Витязем» в гостях, Тесанов реализовал буллит

В Балашихе закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей с сухим счётом 2:0.

На седьмой минуте первого периода Рушан Рафиков с передач Ярослава Лихачёва и Георгия Иванова открыл счёт во встрече. За две секунды до конца первого периода Даниил Тесанов удвоил преимущество гостей, реализовав штрафной бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для железнодорожников эта победа стала второй подряд после трёхматчевой серии поражений. Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук провёл свой первый матч «на ноль» в сезоне.

В следующем матче «Витязь» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар» 4 февраля. В этот же день ярославский клуб встретится в Москве с местным «Динамо».