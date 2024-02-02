«Северсталь» стала седьмым участником Кубка Гагарина — 2024 от Запада

В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

После этой победы и поражения «Витязя» в параллельной встрече «Северсталь» стала седьмым участником плей-офф 2024 года.

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Череповецкий клуб после 57 встреч набрал 65 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Таким образом в Западной конференции осталась одна путёвка в розыгрыш Кубка Гагарина, на которую претендуют минское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар», «Сочи» и «Витязь».