НХЛ официально объявила об участии в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

Игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом официально сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

«Мы можем официально объявить, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов», — заявил Беттмэн.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении или отмене дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.