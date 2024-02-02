Инсайдер: НХЛ проведёт международный турнир без сборной России в Монреале и Бостоне

Журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что сегодня, 2 февраля, Национальная хоккейная лига объявит о проведении международного турнира в 2025 году, который пройдёт в Монреале и Бостоне. Участвуют четыре страны: Канада, Финляндия, Швеция и США. Таким образом, сборная России пропустит турнир.

«Пока не совсем ясно, объявят ли сегодня ещё и участие игроков лиги в Олимпийских играх, но всё идёт по плану», — написал Серавалли.

Напомним, впервые об информации о данном турнире, который может быть заменой формату Кубка мира, было заявлено в ноябре 2023 года. Тогда предполагалось, что некоторые матчи могут быть сыграны в Европе, а решающие — в США.