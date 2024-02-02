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СКА в шестой раз в сезоне обыграл ХК ЦСКА в армейском дерби

В Москве закончилось армейское дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На четвёртой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передачи Сергея Толчинского открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второго периода Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Максима Соркина восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте третьей двадцатиминутки Артём Земчёнок с передачи Марата Хайруллина во второй раз в матче вывел клуб из Санкт-Петербурга вперёд.

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СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.