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СКА в шестой раз в сезоне обыграл ХК ЦСКА в армейском дерби

СКА в шестой раз в сезоне обыграл ХК ЦСКА в армейском дерби
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В Москве закончилось армейское дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На четвёртой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передачи Сергея Толчинского открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второго периода Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Максима Соркина восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте третьей двадцатиминутки Артём Земчёнок с передачи Марата Хайруллина во второй раз в матче вывел клуб из Санкт-Петербурга вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Толчинский) – 03:14 (5x5)     1:1 Мамин (Григоренко, Соркин) – 25:23 (5x5)     1:2 Земчёнок (Хайруллин) – 52:06 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.

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