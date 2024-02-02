Якубов: это была лучшая игра ЦСКА против СКА в этом сезоне

Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался о домашнем поражении от СКА (1:2).

«Сказал бы, что не совсем плохая игра. По самоотдаче нет претензий. Проблема одна — мало бросаем и мало забиваем. СКА нас перебросал практически в два раза. Надо обратить внимание на вбрасывания, там тоже практически в два раза проиграли. По настрою команда понравилась. Лучшая игра против СКА в этом сезоне? Не возражу. Посмотрим, проанализируем. Да, были ошибки, надо исправлять эти моменты. Попытались найти оптимальные сочетания сегодня», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.