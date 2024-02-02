Рябыкин: каждый вратарь, который против «Витязя» выходит — минимум Третьяк

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался о сухом поражении от «Локомотива» (0:2).

«Была боевая игра. Обе команды были нацелены на ворота, очень много бросков. Мы сегодня вчистую проиграли вбрасывания. Это очень тяжело. В равных составах к команде претензий нет. Пропустили в меньшинстве. А так – игра понравилась, ребята – молодцы. У меня ощущение, что каждый вратарь, который против нас выходит – минимум Третьяк. С нашей стороны – это и мастерство, и не хватает наглости. Нужно забить „мусорные“ голы», — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.

Для железнодорожников эта победа стала второй подряд после трёхматчевой серии поражений. Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук провёл свой первый матч «на ноль» в сезоне.

В следующем матче «Витязь» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар» 4 февраля. В этот же день ярославский клуб встретится в Москве с местным «Динамо».