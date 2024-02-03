Стало известно, в каких городах может появиться новая команда НХЛ

Список команд в Национальной хоккейной лиге может увеличиться, сообщает американский журналист Марк Лазерус в соцсетях со ссылкой на комиссионера лиги Гэри Беттмэна.

По информации источника, НХЛ не стремится к расширению, однако может получить новую команду из таких городов, как Юта, Хьюстон, Атланта, Цинцинатти и Омаха.

Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

2 февраля НХЛ объявила о новом событии по ходу сезона-2024/2025 – о Турнире четырёх наций, в рамках которого пройдут международные матчи между игроками НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США.