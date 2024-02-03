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Словацкий форвард ответил на вопрос, опасается ли он давления за свою игру в КХЛ

Словацкий форвард ответил на вопрос, опасается ли он давления за свою игру в КХЛ
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Словацкий бывший нападающий «Нефтехимика» Самуэль Бучек рассказал, не боится ли он давления после своей игры в КХЛ в сезоне-2022/2023.

«Прошлый сезон был в каком-то смысле лучшим, что я мог провести. Здорово, когда набираешь 90 очков, как в сезоне-2021/2022, но это меня никуда не привело морально. Человек растёт, когда он может справиться с трудными моментами без чьей-либо помощи. Тогда остаётся рассчитывать только на себя. Я смог пережить это и справиться с этим. Я многому научился и благодарен, что это случилось со мной в прошлом сезоне. Возможно, это то, чего мне не хватало в моей карьере, чтобы двигаться вперёд. Я просто смотрю вперёд и у меня позитивное настроение», — приводит слова Бучека Pravda.sk.

Бучек провёл за нижнекамский клуб шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился. Форвард — кандидат в сборную Словакии на предстоящий чемпионат мира в Чехии. Сейчас Бучек выступает за словацкий клуб «Нитра».

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