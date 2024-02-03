Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Беттмэн рассказал о реакции НХЛ на судебный процесс в отношении игроков молодёжки Канады

Беттмэн рассказал о реакции НХЛ на судебный процесс в отношении игроков молодёжки Канады
Комментарии

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал судебный процесс в отношении пятерых хоккеистов молодёжной сборной Канады, которые обвиняются в сексуальном насилии после МЧМ-2018.

«Самое ответственное и разумное решение для нас — дождаться завершения судебного разбирательства, после чего мы отреагируем соответствующим образом. На месте игроков я бы сосредоточился на самозащите, как только обвинения будут сняты. Я был бы удивлён, если бы они играли, пока всё это продолжается.

Мы пытаемся оперировать фактами. И прежде чем разрушить карьеру игрока, мы хотим иметь некоторую степень уверенности в том, что мы делаем. Есть много вещей, которые привлекают наше внимание, но никогда не материализуются», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Материалы по теме
Адвокаты четверых игроков НХЛ подтвердили факт обвинений в адрес хоккеистов в насилии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android