Беттмэн рассказал о реакции НХЛ на судебный процесс в отношении игроков молодёжки Канады

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал судебный процесс в отношении пятерых хоккеистов молодёжной сборной Канады, которые обвиняются в сексуальном насилии после МЧМ-2018.

«Самое ответственное и разумное решение для нас — дождаться завершения судебного разбирательства, после чего мы отреагируем соответствующим образом. На месте игроков я бы сосредоточился на самозащите, как только обвинения будут сняты. Я был бы удивлён, если бы они играли, пока всё это продолжается.

Мы пытаемся оперировать фактами. И прежде чем разрушить карьеру игрока, мы хотим иметь некоторую степень уверенности в том, что мы делаем. Есть много вещей, которые привлекают наше внимание, но никогда не материализуются», — цитирует Беттмэна Sportsnet.