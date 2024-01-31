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Адвокаты четверых игроков НХЛ подтвердили предъявленные хоккеистам обвинения в насилии

Адвокаты четверых игроков НХЛ подтвердили предъявленные хоккеистам обвинения в насилии
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Адвокаты голкипера «Филадельфии Флайерз» Картера Харта, форварда «Калгари Флэймз» Диллона Дюбе, а также нападающего и защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Майкла Маклауда и Кэла Фута подтвердили обвинения в сексуальном насилии в адрес игроков, сообщает Sportsnet.

По информации источника, все четверо юристов заявили о невиновности своих подопечных и попросили уважать частную жизнь хоккеистов на время судебного разбирательства.

Также в минувшее воскресенье полиции города Лондона (провинция Онтарио) сдался экс-нападающий «Оттавы Сенаторз» Алекс Форментон.

Напомним, в мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, молодёжной сборной и восьми хоккеистов, входивших в команду 2018 года.

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