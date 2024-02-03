Экс-работник ИИХФ раскритиковал хоккейного агента за посещение игры московского «Динамо»

Хоккейный агент Дэррил Вольски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) поблагодарил своего клиента защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла за приглашение на домашний матч в январе.

В ответ на это глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг написал агенту: «Есть ли у вас какие-либо моральные сомнения по поводу ведения бизнеса в России и того, чтобы игроки подписывали контракты, по которым они зарабатывают деньги из тех же источников, из которых оплачивается спецоперация на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации)?»

Вольски ответил на это: «Мы привозим игроков в эту лигу на протяжении 10 лет. У игроков и их семей вообще не возникает никаких проблем. Эй, я знаю, что ты ненавидишь КХЛ, и это нормально, но я не собираюсь вступать в политические дебаты ни с тобой, ни с кем-либо ещё».

Напомним, именно Вольски первым заявил, что со следующего сезона в КХЛ, возможно, вернут лимит на легионеров в пять игроков.