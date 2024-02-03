Нападающий «Металлурга»: Разин в каске удивил, было забавно

Нападающий «Металлурга» Данила Квартальнов после домашней победы над «Авангардом» высказался о тематической форме «Магнитки» и оценил решение главного тренера Андрея Разина надеть каску на третий период.

«Очень классная форма. Честно говоря, сначала удивился, почему форма нестандартная. Потом сказали, что день рождения комбината. Форма очень красивая! Атмосфера сегодня была вообще бомба. Я надеюсь, что болельщикам понравилась игра.

Разин в каске удивил? Да, честно говоря. Я услышал, что весь стадион кричит, посмотрел на куб, увидел. Это было забавно», — сказал Квартальнов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Уральский клуб сравнял счёт за 0,1 секунды до конца третьего периода.