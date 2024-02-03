Артюхин: жалко таких ребят, как Кучеров, у которых забирают шанс сыграть на Олимпиаде

Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Евгений Артюхин оценил вероятность сыграть российским хоккеистам на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов вместе со звёздами НХЛ.

«Кучеров сказал, что без России Олимпиада-2026 не будет турниром лучших из лучших? Полностью согласен. Без сборной России такого турнира не будет. Наша команда считается одной из самых сильных в хоккее. Сейчас прогрессирует много молодых игроков, и интересно было бы увидеть их в сборной. И жалко таких ребят, как Кучеров, и многих других, у которых забирают шанс сыграть на Олимпиаде», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Ранее известный тренер Андрей Назаров оценил решение НХЛ участвовать в Олимпиаде 2026 и 2030 годов и высказался о возможном недопуске сборной России до Игр.