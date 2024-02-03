Бронзовый призёр Олимпиады оценил решение НХЛ об участии игроков лиги на Играх

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывший нападающий «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов высказался о решении Национальной хоккейной лиги позволить игрокам участвовать на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

«Думаю, это только украсит Олимпиаду и сделает её ещё привлекательнее. Для многих игроков НХЛ, которые примут участие в таком турнире, сбудется мечта. Рад, что лига и профсоюз игроков наконец-то договорились», — сказал Самсонов ТАСС.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о возможном участии сборной России на Олимпийских играх.