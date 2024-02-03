Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бронзовый призёр Олимпиады оценил решение НХЛ об участии игроков лиги на Играх

Бронзовый призёр Олимпиады оценил решение НХЛ об участии игроков лиги на Играх
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывший нападающий «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов высказался о решении Национальной хоккейной лиги позволить игрокам участвовать на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

«Думаю, это только украсит Олимпиаду и сделает её ещё привлекательнее. Для многих игроков НХЛ, которые примут участие в таком турнире, сбудется мечта. Рад, что лига и профсоюз игроков наконец-то договорились», — сказал Самсонов ТАСС.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о возможном участии сборной России на Олимпийских играх.

Материалы по теме
Президент ИИХФ Тардиф ответил на вопрос об участии сборной России на Олимпийских играх
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android