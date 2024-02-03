В ИИХФ заявили, что хоккейный турнир на ОИ-2030 примет Ницца. МОК ещё не объявлял об этом

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что хоккейный турнир на Олимпийских играх в 2030 году примет Ницца (Франция), при этом Международный олимпийский комитет (МОК) ещё не объявлял о хозяйке этих соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Отмечается, что после двух лет переговоров ИИХФ наконец согласилась взять на себя ответственность за серьёзные расходы, такие как страхование и поездки для игроков и их семей, при этом пока нет уверенности, как организация будет их финансировать в 2030 году. МОК ещё не объявлял место проведения соревнований в 2030 году. Но Тардиф сказал, что Франция — единственный кандидат и хоккейный турнир будет проходить в Ницце.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

По решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.