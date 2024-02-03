Тардиф — об участии игроков НХЛ на Олимпиаде: было сложно, но мы это сделали

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о переговорах с НХЛ по поводу участия игроков лиги на Олимпийский играх 2026 и 2030 годов.

«Что касается переговоров ИИХФ с НХЛ и профсоюзом, это было сложно, но мы это сделали. Участие россиян и белорусов рассмотрит совет ИИХФ 12-13 февраля», — цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.