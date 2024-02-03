«Аризона» приобрела землю в Северном Финиксе для строительства нового стадиона

Пресс-служба «Аризоны» подтвердила информацию североамериканских СМИ о приобретении земли для строительства новой арены в Северном Финиксе. Об этом сообщает Bleacher Report.

Представители «Койотс» отметили, что они «полностью преданы Аризоне», назвав штат «домом» в ответ на публичные высказывания комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что владелец контрольного пакета акций клуба Алекс Меруэло выполнит своё обещание построить в Аризоне арену уровня НХЛ.

Напомним, «Аризона» принимает домашние матчи в НХЛ на стадионе «Маллетт-Арена» в штате Аризона на 5000 мест. Очевидно, что это не долгосрочное решение для франшизы, которая переехала сюда после того, как в городе Глендейл расторгли соглашение с командой, тем самым команде пришлось искать выход из этой ситуации, переехав в город Темпе.