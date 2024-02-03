Игроки сборной Канады — 2018 не смогут выступать в НХЛ до окончания скандального дела

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн признался, что будет сильно удивлён, если кто-то хоккеистов, которым предъявлено обвинение по делу о сексуальном насилии после молодёжного чемпионата мира – 2018, сможет выступать в НХЛ до завершения судебного процесса. Об этом сообщает TSN.

Беттмэн также рассказал, что лига проводила внутреннее расследование в 2022 году, на которое ушло 12 месяцев. При этом в тот момент, не было никаких официальных заявлений от пострадавших в правоохранительные органы.

Напомним, под обвинения попали сразу четыре хоккеиста, выступающие за клубы НХЛ, — это вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт, нападающий и защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Майкл Маклауд и Кэл Фут, а также форвард «Калгари Флэймз» Диллон Дюбе. Один из игроков, получивший обвинение, уже выступает за пределами Северной Америки – это Алекс Форментон из швейцарской «Амбри-Пиотты».